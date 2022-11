Um zu testen, wie stabil ein Baum in der Westlichen Ringstraße auf Höhe der Hausnummer 31 ist, wird am Donnerstag, 10. November, eine mögliche Windlast per Zugseil imitiert. Dafür wird laut Verwaltung zwischen 8.50 und 9.05 Uhr die Straße gesperrt, auch die Parkplätze sind in dieser Zeit nicht nutzbar. Der Busverkehr werde voraussichtlich nicht beeinträchtigt.