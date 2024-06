Ein Autofahrer hat am Montag zwischen 8 und 11 Uhr ein Fahrzeug beschädigt, das in der Westlichen Ringstraße abgestellt war. Danach ist der Unbekannte einfach weitergefahren, ohne den Unfall zu melden. Wie die Polizei berichtet, hat der Unfallverursacher den geparkten Wagen mit seinem Fahrzeug touchiert. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Inspektion in Frankenthal bittet um Hinweise unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.