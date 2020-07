Eine unerwünschte Wespe wollten ein 29-jähriger Autofahrer und seine Beifahrerin am Mittwoch in Worms loswerden. Dabei kam es zu einem Unfall. Laut Polizei war der 29-jährige Autofahrer gegen 16.30 Uhr auf dem Friedrichsweg im Wormser Wäldchen unterwegs, als er eine Wespe im Fahrzeug bemerkte. Aus dem Wissen heraus, dass seine Beifahrerin allergisch auf Stiche reagiert, versuchten der Fahrer und seine Beifahrerin, das Insekt aus dem Auto zu vertreiben. Dabei geriet der Mann in einer Rechtskurve zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Drei Personen wurden, informiert die Polizei Worms, leicht verletzt. Beide am Unfall beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.