Was tun, wenn einen Albträume quälen? Das Pfälzer Akustik-Rock Duo Horsch mol hi setzt in seinem Lied „Kumm schlof äfach widda oi“ auf ein Pfälzer Hausmittel. Die beiden Bobenheim-Roxheimer haben passend zum Stück in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal (OK) Weinstraße ein Musikvideo produziert.

David Hällmeyer (33) und Stephan Scholz (32) stehen schon seit fünf Jahren als Duo auf den Bühnen der Region. Die Idee zu „Kumm schlof äfach widda oi“