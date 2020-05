Nach Pfingsten stellt der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) die Öffnungszeiten seines Wertstoffcenters im Starenweg wieder auf den üblichen Sommerplan um: Die Anlage ist demnach ab Dienstag, 2. Juni, mittwochs, 16 bis 18.30 Uhr, freitags, 13 bis 17 Uhr, und samstags, 7.30 bis 13 Uhr, offen. Die nach der Schließung in den ersten Wochen der Corona-Krise angebotenen zusätzlichen Zeiten – Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr – entfallen. Der EWF weist in seiner Mitteilung darauf hin, dass nach zwischenzeitlichen Einschränkungen wieder alle kostenfreien und gebührenpflichtigen Abfallarten im Starenweg abgeliefert werden dürfen. In Kraft bleiben allerdings einige Verhaltensregeln: So müsse ein Mund-Nasen-Schutz getragen und Abfall zuhause vorsortiert werden. Weiterhin lässt der EWF maximal fünf Fahrzeuge gleichzeitig aufs Gelände, insofern sei mit Wartezeiten zu rechnen. Informationen zu den Abfallarten, die im Wertstoffcenter angenommen werden, gibt der Eigenbetrieb auf der Internetseite www.frankenthal.de/ewf, im Abfallkalender oder telefonisch unter der Nummer 06233 89-777. Die Kompostanlage im Industriegebiet Nord ist unverändert von Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 16.30 Uhr, sowie samstags, 8.30 bis 13 Uhr, fürs Abliefern von Grünabfall geöffnet.