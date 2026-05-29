Das Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes Frankenthal (EWF) bleibt in der ersten Juniwoche aufgrund des Strohhutfestes geschlossen.

Am heutigen Samstag, 30. Mai, besteht somit laut einer Mitteilung der Stadt vorerst letztmalig die Möglichkeit, das Wertstoffcenter im Starenweg 54 von 8 bis 12 Uhr zu nutzen. Nach dem Strohhutfest soll das Center dann am Mittwoch, 10. Juni, regulär von 16 bis 18 Uhr geöffnet sein. Am Freitag, 12. Juni, bleibt das Wertstoffcenter dann erneut aufgrund einer internen Veranstaltung geschlossen. Ab Samstag, 13. Juni, gelten laut der Mitteilung wieder die üblichen Öffnungszeiten. Mehr zu Dienstleistungen und Öffnungszeiten des EWF, Gebühren und Regeln im Wertstoffcenter ist im Internet unter www.frankenthal.de/ewf zu finden.