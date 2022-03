Der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) stellt bei seinem Wertstoffcenter im Starenweg ab April wieder auf die Sommeröffnungszeiten um. Anlieferungen sind dann laut Pressemitteilung der Stadt mittwochs, 16 bis 18.30 Uhr, freitags,

13 bis 17 Uhr, und samstags, 7.30 bis 13 Uhr, möglich. Diese Betriebszeiten gelten bis Oktober. Schon am Samstag, 2. April, findet 9 bis 12 Uhr auf dem EWF-Betriebsgelände in der Ackerstraße 24 die nächste Schadstoffsammlung statt. Bürger können dann beispielsweise Farb- und Lackreste, Lasuren, Lösungsmittel sowie Holz- und Pflanzenschutzmittel abgeben. Die Schadstoffe sollten möglichst in Originalverpackungen oder ausreichend gekennzeichnet sein. Weitere Sammelaktionen sind 2022 vorgesehen am Samstag, 21. Mai (Kerweplatz Mörsch), Samstag, 16. Juli (EWF-Betriebsgelände), Samstag, 10. September (Kerweplatz Eppstein), Samstag, 15. Oktober (Kerweplatz Studernheim) und Samstag, 10. Dezember (EWF-Betriebsgelände). Für Auskünfte stehen Mitarbeiter des Eigenbetriebs während der Dienststunden unter der Telefonnummer 89-777 zur Verfügung. Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/ewf.