Das Wertstoffcenter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) im Starenweg bleibt am Freitag, 16. Dezember, geschlossen. Als Grund nennt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung eine betriebliche Veranstaltung. Das Bürgerbüro des EWF in der Ackerstraße 24 ist am Freitag nur von 8 bis 11 Uhr besetzt. Am Samstag, 17. Dezember, hat das Wertstoffcenter wieder regulär von 8 bis 12 Uhr geöffnet, schreibt die Stadt.