Das Wertstoffcenter im Starenweg ist und bleibt ein Zuschussbetrieb. Allerdings konnte das Defizit im vergangenen Jahr sehr deutlich auf rund 263.000 Euro verringert werden. 2020 hatte der Eigen- und Wirtschaftsbetrieb (EWF) noch einen Fehlbetrag von fast einer halbe Million Euro zu verschmerzen.

Als wesentlichen Grund für diese Entwicklung nannte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) im Betriebsausschuss den Anstieg der Gebühren zum 1. Januar 2021. Die Einnahmen seien von 135.000 Euro (2020) auf 232.000 Euro geklettert. Dem standen Ausgaben von 495.000 Euro gegenüber. 2020 waren es noch 614.000 Euro. Grundsätzlich will der EWF an der Vorgabe festhalten, dass die Gebühren lediglich die Entsorgungskosten für bestimmte Stoffe decken sollen, das Wertstoffcenter als Service für die Frankenthaler Bürger andere Abfälle aber weiter kostenlos annimmt.

Dass das Defizit spürbar zurückgefahren werden konnte, hängt nach Angaben Knöppels damit zusammen, dass sich die Entsorgungskosten für Altholz innerhalb eines Jahres mehr als halbiert haben – pro Tonne von 76,20 Euro auf 32,32 Euro. Die Marktlage scheint sich in diesem Bereich etwas entspannt zu haben. Bei den angelieferten Mengen gebe es eine rückläufige Tendenz. Der Altholzanteil beim Wertstoffcenter schrumpfte von 647 Tonnen (2020) auf 538 Tonnen.

Bauschutt: Menge fast halbiert

Ähnlich günstig: die Situation beim Bauschutt. Schlug die Entsorgung 2020 noch mit 54,50 Euro pro Tonne zu Buche, so mussten im vergangenen Jahr durchschnittlich 26,88 Euro ausgegeben werden. Gelohnt hat sich dabei das Vorsortieren der Materialien, so dass ein Teil des Bauschutts recycelt werden konnte. Deutliche Schwankungen gab es bei der angelieferten Menge. Die war 2020 mit knapp 1000 Tonnen rekordverdächtig. Der EWF erklärt das Phänomen damit, dass viele Bürger den Lockdown für Renovierungsarbeiten in Haus und Garten genutzt hätten.

Im vergangenen Jahr sei dann das Bauschuttaufkommen regelrecht eingebrochen – auf 514 Tonnen. Als Ursache wird der Dreh an der Gebührenschraube vermutet. In der Vergangenheit hatten vermehrt auch Gewerbebetriebe aus den Umlandgemeinden die preiswerte – zum Teil kostenlose – Entsorgung genutzt und größere Mengen in den Starenweg gekarrt. „Mit den höheren Gebühren ist es gelungen, diese Praxis weitgehend zu unterbinden“, informierte Bürgermeister Knöppel.

Entsorgung deutlich günstiger

Zu den Gebühreneinnahmen, die sich 2021 auf 167.000 Euro beliefen, kamen Verwertungserlöse von knapp 65.000 Euro, vornehmlich für Metallschrott (50.000 Euro) und Altpapier (12.300 Euro). Dem standen Entsorgungskosten von fast 153.000 Euro gegenüber. Ein Jahr zuvor war die Entsorgung der Abfälle noch mit 228.000 Euro ins Gewicht gefallen.

Einen Zusammenhang zwischen der Anhebung der Gebühren und der illegalen Müllentsorgung in der Gemarkung glaubte Winfried Rogel (CDU) herstellen zu können. In seiner Anfrage stützte er sich auch auf persönliche Erkenntnisse. So hätten etwa auf seinem 5000 Quadratmeter großen Grundstück in Eppstein die wilden Ablagerungen von Abfällen stark zugenommen.

Da der illegal entsorgte Müll mengenmäßig nicht erfasst werde und es jahreszeitlich bedingte Schwankungen gebe, sei eine Aussage zur Abhängigkeit von der Gebührenerhöhung für den EWF nicht möglich, erklärte Bernd Knöppel. Grob geschätzt fielen pro Jahr 50 bis 60 Tonnen an. Der finanzielle Aufwand für deren Beseitigung habe sich verringert. Eine Zunahme sei indessen bei achtlos weggeworfenem Müll erkennbar. Um die Bürger dafür zu sensibilisieren, sei eine „Anti-Littering-Kampagne“ in Vorbereitung.