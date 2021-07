Auf dem Jakobsplatz wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Werkzeug im Wert von 3000 Euro aus einem Transporter gestohlen. Unbekannte hatten den Citroen Jumper laut Polizeibericht aufgebrochen. Wer in der Zeit von Dienstag, 20.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.40 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Frankenthal zu wenden.