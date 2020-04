Wegen der Corona-Pandemie ist die Ausstellung „Was du nichts siehst“, bei der auch ein Werk des Frankenthaler Künstlers Harald-Alexander Klimek gezeigt wird, momentan geschlossen. Sehen kann man die 27 Werke trotzdem – in einer digitalen Ausstellung im Netz.

„Vor oder hinter der Mauer stehend, ist der Himmel gleich blau“: So lautet der Titel eines Ölbilds auf Leinwand, mit dem der Frankenthaler Künstler Harald-Alexander Klimek zur Ausstellung „Was du nicht siehst“ nach Strausberg eingeladen wurde. In der Sparkasse Märkisch-Oderland wird es neben 26 anderen Werken seit Ende Januar bereits gezeigt. Zumindest, bis die Corona-Pandemie dem Galeriebetrieb ein Ende bereitet hat. Im Netz unter www.kunstprojekte-ev.de sind nun alle Werke in digitaler Form versammelt, sodass man sich sogar vom heimischen Sofa aus betrachten kann. Neben dem Werk von Klimek sind dort unter anderem auch Arbeiten von Strawalde und Hans-Hendrik Grimmling zu sehen. Zur kuratierten Schau, in deren Mittelpunkt abstrakte Arbeiten stehen, erschien zudem ein 80-seitiger Katalog, der jeden Künstler mit einer Doppelseite vorstellt. Für Klimeks Werk hat der Autor Jürgen K. Hultenreich einen Text zu Mauerfall und DDR verfasst.