Beim Angriff auf Dresden am 13. Februar 1945 verliert Werner Reifarth sein gesamtes Werk. Eine Retrospektive aus der Sammlung seiner Nichte, die in Worms lebt, erinnert nun an das Nachkriegsschaffen des 1977 verstorbenen Künstlers. „Lichtblicke nach dunkler Zeit“ heißt die Schau, die gut in die Zeit passt – und nur durch Fenster zu sehen ist.

Als Kunstpädagoge, später als Studiendirektor am Gymnasium Steglitz, verdiente Werner Reifarth den Lebensunterhalt für seine Familie. Für Ausstellungen habe er wenig Zeit gehabt und deshalb wohl auch zeitlebens nicht viel verkauft, erzählte Veronika Bindewald anlässlich einer Werkschau im vergangenen April in Worms. Die Nichte Reifarths, die in Worms lebt, besitzt die gesamte Hinterlassenschaft ihres Onkels. Was fehlt, ist das frühe Werk, das im Bombenhagel auf seine Heimatstadt Dresden ebenso wie Reifarths Wohnung zerstört wurde. Die Nachkriegszeit sei schwer für ihn gewesen, berichtete Bindewald. Es habe ihm an Aufträgen und damit an Einnahmen gefehlt. Die Schrecken des Krieges ließen ihn nicht los und prägten seine Bilder.

Doch der Titel der Retrospektive im Wormser Kulturzentrum „Lichtblicke nach dunkler Zeit“, die bis 29. März zu sehen ist, klingt hoffnungsvoll. Geboren am 8. August 1919 in Eisenberg in Thüringen, ist Reifarth von 1942 bis 1943 an der Staatlichen Kunsthochschule Dresden eingeschrieben und studiert unter anderem bei Professor Hans Hanner. Bis 1956 arbeitet Reifarth als freischaffender Künstler in Dresden und Berlin, erhält 1947 den Preis des Rates der Stadt Dresden, 1948 den Preis „Die Jungen“ in Dresden und 1951 den Ersten Preis beim Karl-Ströher-Wettbewerb in Darmstadt. Werner Reifarth gewinnt in den Folgejahren Abstand zum Naturalismus und findet über die neue Sachlichkeit den Weg zum Kubismus. Seine Bilder behalten auch bei heiteren Motiven einen Hauch von Melancholie. Reifarths Skizzen und Zeichnungen sind äußerst witzig bis sarkastisch. Auf Reisen findet er Ende der 1950er-Jahre den inneren Frieden für ausgewogene Landschaftsbilder, die zunehmend abstrakter werden. Werner Reifarth stirbt 1977 mit 58 Jahren nach langer Krankheit. In den Fenstern des Wormser-Neubaus ist nun eine Auswahl seiner Werke zu sehen, darunter Stillleben, Akte und Porträts. Zur Ausstellung ist im Worms Verlag ein Katalog erschienen, der per E-Mail an info@ticketserviceworms.de bestellt werden kann.

Weil angesichts der aktuellen Infektionslage keine Kunst vor Publikum gezeigt werden kann, dienen die großformatigen Fensterfronten im Neubau des Wormser Veranstaltungshauses als Ausstellungsfläche. Neben der Reifarth-Retrospektive sind dort Skulpturen von Eckhard Schembs zu sehen. Der Wormser Künstler ließ sich vor allem von seinen Aufenthalten in Afrika inspirieren. In den Straßen von Ouagadougou (Burkina Faso) lernte er von den Bronzegießern. Von Schembs stammt außerdem die „Seiltänzer“-Figur, die abends in luftiger Höhe eindrucksvoll ihren Schatten an den Theaterturm wirft. Außerdem gezeigt wird die Video-Installation „Person“ von den Wormsern Patrik Gölz und Volker Metzger. Gölz zeigt einen Darsteller, Volker Metzger, dessen Handlungen zunächst spielerisch und willkürlich erscheinen. Wer genau hinsieht, erkennt: Die Handlungen stehen symbolisch oder direkt im Zusammenhang mit dem Wormser, seiner Historie und dem Zuschauer.