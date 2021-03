„Wir sind das Volk“ war der Ruf der DDR-Bürgerbewegung 1989. Heute geben Rechte und Corona-Leugner vor, im Namen des „Volkes“ zu sprechen. Anlass für die Autoren eines im Worms Verlag erschienen Buchs, sich mit dem umstrittenen und vielfach vereinnahmten Begriff auseinanderzusetzen.

Mit dem Titel „Mehrdeutigkeit des Volksbegriffs“ bringt der Förderverein Projekt Osthofen einen Beitrag zur Debatte um vermeintlich verbrannte und vereinnahmte Begriffe wie „Volk“ oder „Heimat“ heraus. In den Beiträgen diskutieren die Germanistin Susanne Scharnowski von der Freien Universität Berlin, der Historiker Peter Brandt und Volker Gallé, Mundartautor und Liedermacher, zu dieser Mehrdeutigkeit des Volksbegriffs.

„Wir sind das Volk“ wird zuerst gerufen auf den Demonstrationen der Bürgerrechtsbewegung in der DDR 1989. Heute vereinnahmen rechte Demonstrationen den Sprechchor. Was gemeint ist, könnte unterschiedlicher kaum sein: Bot die Bürgerrechtsbewegung einem autoritären Staat die Stirn und forderte Bürgerrechte wie Meinungs-, Versammlungs- und Glaubensfreiheit, so geht es dem heutigen Rechtspopulismus um eine völkische Abgrenzung gegen alles, was er als nicht „deutsch“ wahrnimmt. Der Volksbegriff ist also mehrdeutig und kann sowohl demokratisch als auch völkisch ausgelegt werden. Soll er daher als untauglich aussortiert werden? Die Autoren erörtern in ihren Beiträgen, ob damit nicht nur das Volk als Souverän eines demokratischen Staates in Frage gestellt, sondern auch der Volksbegriff den Rechten zur freien Verfügung überlassen würde. Ausgehend davon beleuchten die Beiträge unterschiedliche Facetten der Idee, die Ideale des beim Hambacher Fest 1832 ausgerufenen europäischen Völkerfrühlings neu zu erzählen und den Menschen Mut zur Gestaltung einer offenen Gesellschaft zu machen.

