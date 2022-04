Genija Rykova als Brünhild und Gina Haller als Kriemhild rücken bei den Wormser Nibelungen-Festspielen die Sicht der Frauen in den Mittelpunkt bei der Uraufführung des Königinnendramas.

Die renommierten Schauspielerinnen Genija Rykova als Brünhild und Gina Haller als Kriemhild rücken bei den diesjährigen Wormser Nibelungen-Festspielen die Sicht der Frauen in den Mittelpunkt. Denn mit der Uraufführung des Königinnendramas „Hildensaga“ stellt sich Nestroypreisträger Ferdinand Schmalz die Frage, ob die Welt, gelenkt von Frauen, eine bessere wäre. So wird das Publikum durch die Augen von Kriemhild und Brünhild das Drama neu erleben.

Regisseur Roger Vontobel inszeniert „hildensaga. ein königinnendrama“ vom 15. Juli bis zum 31. Juli auf einer spektakulären Bühne aus Wasser. Dafür verwandelt der Bühnenbildner Palle Steen Christensen den Platz vor dem Wormser Dom in eine Welt aus Wasser.

Schweizer Schauspielerin

Gina Haller verkörpert die burgundische Königin Kriemhild. Schon früh stand Gina Haller auf der Bühne des Theater Basel. Nach ihrer Ausbildung an der renommierten Schauspielschule Cours Florent arbeitete sie in den Ensembles des Theaters Trier, des Theaters Bremen und des Schauspielhauses Bochum, wo sie seit der Intendanz von Johan Simons zum Ensemble gehört. Zu besonderer Aufmerksamkeit gelangte sie mit der Einladung von Johan Simons Inszenierung von Shakespeares „Hamlet“ zum Berliner Theatertreffen 2020. Für die Rolle der Ophelia erhielt sie die Auszeichnung „Nachwuchsschauspielerin des Jahres“ in der Kritikerumfrage von Theater heute.

Eine Burgschauspielerin

Genija Rykova spielt die isländische Königin Brünhild. Genija Rykova studierte an der Schauspielschule August Everding und wurde bereits während ihres Studiums von den Münchner Kammerspielen für die Produktion „Satansbraten“ engagiert. 2012 wurde die Produktion als beste deutschsprachige Inszenierung für den Nestroypreis nominiert. Ab 2012 spielte sie in den Ensembles vom Residenztheater München, Burgtheater Wien und der Salzburger Festspiele. Neben zahlreichen Film- und Fernsehrollen, unter anderem in „Schlussmacher“ (Regie: Matthias Schweighöfer), der Serie „Servus Baby“ (Regie: Natalie Spinell) und diversen „Tatort“-Folgen, wurde sie 2019 von der Kulturredaktion der Abendzeitung als Schauspielerin des Jahres ausgezeichnet-

Info

Tickets können über die Hotline 01805 337171 (0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 Euro/Minute) oder über die Internetseite www.nibelungenfestspiele.de bestellt werden. Ebenso bieten alle bekannten TicketRegional-Vorverkaufsstellen die Karten an. Regulär kosten die Tickets je nach Kategorie zwischen 29 und 139 Euro. EWR-CLEWR-Card-Inhaber und Engelhorn-Kundenkarteninhaber erhalten zehn Prozent auf zwei Eintrittskarten bei Buchung über die oben genannte Hotline sowie beim TicketService Worms (gilt nicht in Kombination mit anderen Rabatten). Vor dem Besuch der Nibelungen-Festspiele 2022 werden alle Gäste gebeten, sich auf der Homepage über die dann aktuell gültigen Corona-Besuchsregelungen zu informieren.