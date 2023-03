Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie lässt sich Unterstützung für Familien organisieren, die mit Suchtproblemen kämpfen? Nach Antworten auf diese Frage haben die 65 Teilnehmer der Netzwerkkonferenz Kinderschutz am Mittwoch in Frankenthal gesucht – ein Treffen für Fachkräfte aus Schulen, Kitas und Verbänden. Ein Rollenspiel lässt erahnen, was Alkoholismus und Drogenabhängigkeit im sozialen Umfeld anrichten.

„Ich wäre glücklich, Teil Ihres Netzwerks werden zu dürfen“, fasst eine Teilnehmerin ihre Bilanz des Veranstaltung im Congress-Forum zusammen.