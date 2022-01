Wie kann man mit bewusster Ernährung den Verlauf bei Krankheiten wie Rheuma und Diabetes positiv beeinflussen? Welche Rolle spielt Bewegung – auch für gesunde Menschen? Und wäre es generell besser, auf Alkohol und Zucker zu verzichten? Das haben wir Ernährungsberaterin Verena Romeis gefragt.

Die Tasse Kaffee am Morgen, das Glas Wein am Abend: Ist das für einen gesunden Menschen schon problematisch?

Überhaupt nicht. Dazwischen kann man sich ja noch richtig gut ernähren. Kleine Mengen Genussmittel sind völlig in Ordnung. Problematisch wären vier, fünf Tassen Kaffee am Tag oder mehr als ein Glas Wein – und das jeden Abend.

Bei Krankheiten wie Rheuma, Darmerkrankungen und Multiple Sklerose kann eine bewusste Ernährung helfen. Wie würde die aussehen?

Die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung bieten da eine gute Grundlage. Von entzündungshemmenden Lebensmitteln wie Gemüse, Vollkornprodukten und gesunden Pflanzenölen sollte man eher etwas mehr, von entzündungsfördernden wie fettreiche Wurst und Käse eher etwas weniger zu sich nehmen.

Was halten Sie von Trends wie Low Carb, also dem Reduzieren von Kohlenhydraten, oder einer zuckerfreien Ernährung?

Auf Zucker zu verzichten oder zumindest den Anteil an zuckerhaltigen Lebensmitteln zu senken, kann durchaus sinnvoll sein. Gerade, weil ja auch in vielen Fertigprodukten Zucker versteckt ist. Bei geringer körperlicher Aktivität und wenn die Nahrung sehr kohlenhydratreich ist, ist es sinnvoll, Kohlenhydrate zu reduzieren. Aber kohlenhydratreiche Lebensmittel liefern auch andere wichtige Nährstoffe, deswegen sollte man sie nicht ganz streichen.

Mit bewusster Ernährung kann man chronische Krankheiten nicht heilen. Aber was kann man erreichen, wenn man Dinge weglässt, die nicht gut für den Körper sind?

Man könnte erreichen, dass Beschwerden weniger stark sind. Oder, dass man weniger Medikamente braucht.

Selbst wenn ich mich gesund ernähre – dabei aber den Tag auf der Couch verbringe: Dann mache ich vermutlich auch nicht alles richtig, oder?

Unser Lebensstil ist ganz entscheidend. Zu wenig Bewegung ist wesentlich schlimmer, als ab und zu ein Glas Wein. Die meisten von uns sitzen viel zu viel. Bei Menschen mit chronischen Krankheiten kommen dann noch die Einschränkungen durch Schmerzen, Übergewicht oder Depressionen dazu. Interview: Sonja Weiher

Termin

Am Donnerstag, 13. Januar, von 18 bis 20 Uhr, bietet der Landesverband der Deutschen Multiplen Sklerose Gesellschaft Rheinland-Pfalz (DMSG) in Kooperation mit der Beauftragten für die Belange behinderter Menschen der Stadt Frankenthal einen Online-Kochvortrag zum Thema entzündungshemmende Ernährung an. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter www.dmsg-rlp.de ist erforderlich.

Zur Person

Diplom-Ökotrophologin Verena Romeis (57) arbeitet als selbstständige Ernährungsberaterin und ist zusätzlich als Ernährungsberaterin angestellt am Krankenhaus St. Marienwörth in Bad Kreuznach.