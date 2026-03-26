Bei der Rattenbekämpfung geht die Stadt neue Wege: Die Mitarbeiter des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF) werden die Giftköder künftig selbst auslegen.

Bislang hat eine Fachfirma einmal jährlich die Giftköder im gesamten Kanalnetz der Stadt ausgelegt. Eine präventive Dauerbelegung ist nach den verschärften gesetzlichen Vorschriften nicht mehr zulässig. „Wir werden nur noch befallsabhängig tätig“, erläuterte Jens Becke, Abwassermeister beim EWF, im Betriebsausschuss der Stadt. Das Gift – es handelt sich um Rodentizide – werde in Boxen in den Kanalschächten deponiert und komme mit dem Abwasser nicht in Berührung. Einmal wöchentlich werde kontrolliert und dokumentiert. Im Normalfall würden die Köder nach 35 Tagen wieder entfernt.

Wie sieht die Vorgehensweise aus? Melden Bürger oder Mitarbeiter ein Rattenaufkommen, werden in mehreren Schächten im betroffenen Bereich zunächst Monitoringköder ausgelegt. Erst nach einer Befallsanalyse kommt dann das Gift zum Einsatz. Bei besonders starkem Befall von Nagetieren wird diese Prozedur so lange wiederholt, bis kein Abfraß mehr festzustellen ist. „Dabei handelt es sich allerdings um Ausnahmen“, informierte der Experte.

Auch bei der oberirdischen Rattenbekämpfung hat sich im Verfahren einiges geändert. Jens Becke stellte klar, dass der EWF nur auf öffentlichem Areal tätig werde, für Maßnahmen auf privaten Grundstücken seien die Eigentümer zuständig. Früher liefen die Aufträge an externe Bekämpfungsfirmen über die jeweiligen Ämter und verursachten aufgrund der Dauerbelegung der befallenen Flächen hohe Kosten.

Inzwischen erteilt der EWF nach Sichtkontrollen die Aufträge und überwacht durch sein geschultes Personal die Menge der Ködermasse, den Wirkstoff und den Zeitraum. Auch werden oberirdische und unterirdische Maßnahmen koordiniert. Durch den Abschluss von Jahresrahmenverträgen mit den Firmen und einer lediglich befallsabhängigen Auslegung des Giftes können laut Stadt Kosten gespart werden.

Der EWF-Abwassermeister verwies auch auf die seit Jahresanfang geltenden rechtlichen Vorgaben. Demnach dürfen Rodentizide nicht mehr an Privatpersonen verkauft werden. Ausgelegt werden darf das Gift nur noch von sachkundigen Personen. Seine eindringliche Bitte an die Frankenthaler Bürger formulierte Jens Becke auf Englisch: „Don't feed rats“ (Füttern Sie keine Ratten).

Wer gefräßige Nager auf öffentlichen oder privaten Grundstücken entdeckt, kann sich an die zentrale E-Mailadresse Rattenmeldung@frankenthal.de wenden. Auf diesem Weg wird sowohl der EWF als auch die Ordnungsbehörde erreicht.