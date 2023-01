War das, was in der Silvesternacht in Berlin passiert ist, eine Ausnahmesituation – oder eher der extreme Auswuchs einer grundsätzlichen Tendenz? Seit einigen Jahren schwinde auch in der Region der Respekt gegenüber Rettungskräften, berichten Feuerwehr und Notfallsanitäter – und nennen hier Beispiele.

Seit dem Beginn der neuen Zweitliga-Spielzeit ist Andrej Kogut als Co-Trainer der Eulen Ludwigshafen der Mann an der Seite von Cheftrainer Michel Abt. Der 34-Jährige erzählt, wie er sich in seine neue Position eingefunden hat und wie die Zusammenarbeit läuft. Warum ihn und seine Familie auch der Krieg in der Ukraine belastet, lesen Sie hier.

Zwölf Jahre lang servierte Detlef Neuendorf auf dem Speyerer Wochenmarkt Kaffee, am letzten Tag des Jahres 2022 war nun auch sein letzter Arbeitstag. Der gebürtige Berliner hat sein mobiles „Café Camino“ zugeklappt und bricht auf zu neuen Ufern: erst zurück in die Hauptstadt, dann nach Mecklenburg aufs Hausboot. Was ihn daran reizt, erzählt er hier.

Es gibt endlich Gewissheit: Mit Edeka Stiegler steht der neue Ankermieter für den einstigen Real-Markt im Mutterstadter Gewerbegebiet fest. Wann es losgehen soll und was der neue Inhaber vor hat, lesen Sie hier.

Die Vorschau auf eine Mega-Veranstaltung wird beim Neujahrsempfang der Stadt Mannheim im Mittelpunkt stehen. Aber zunächst werden sich am Freitag alle Augen auf Peter Kurz richten. Warum die Neujahrsansprache des Oberbürgermeisters eine ganz besondere sein wird, erfahren Sie hier.