Die Polizei Worms sucht einen unfallflüchtigen Autofahrer, der am Mittwochmittag auf der B47 in Höhe Worms-Pfeddersheim einen Unfall verursacht hat. Laut Polizei befuhr ein 45-jähriger Mann gegen 13.30 Uhr mit seinem Auto die B47 in Fahrtrichtung Monsheim. Vor ihm war in gleicher Richtung ein weißer Kleinwagen mit seitlich mittig angebrachten schwarzen Zierleisten und Sportauspuff unterwegs. Plötzlich und ohne Ankündigung wendete der Kleinwagen trotz durchgezogener Linie und setzte unbeirrt seine Fahrt in entgegengesetzter Richtung fort. Der 45-jährige musste stark bremsen und nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kollidierte er mit der Leitplanke und einem Leitpfosten. Bei dem Unfall wurde der 45-Jährige leicht verletzt, sein Wagen musste abgeschleppt werden.

Die Polizei Worms bittet um Hinweise zur Identifikation des flüchtigen Unfallverursachers unter Telefon 06241 8520 oder per E-Mail an piworms@polizei.rlp.de.