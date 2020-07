Der Weltladen Frankenthal in der Sterngasse beteiligt sich nach eigenen Angaben an der Aktion #fairwertsteuer. Das heißt: Die seit 1. Juli geltende Mehrwertsteuer-Absenkung wird nicht an die Kunden, sondern an Fair-Handels-Produzenten weitergegeben.

„Die Produzenten in Afrika, Asien und Lateinamerika sind besonders stark von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen“, zitiert der Trägerverein dazu Steffen Weber, Geschäftsführer des Weltladen-Dachverbandes. „Viele von ihnen können wegen der Ausgangssperren derzeit nicht in ihren Werkstätten und auf den Feldern arbeiten, sie erhalten kein Material, fertig produzierte Ware kann teilweise nicht verschifft werden, und der Verkauf im Inland ist zum Erliegen gekommen.“ Gleichzeitig können sie laut Weber am wenigsten mit staatlicher Unterstützung rechnen.

„Für uns als Weltladen Frankenthal war schnell klar, dass wir uns an der Aktion #fairwertsteuer beteiligen werden“, erklärt dazu Vereinsvorstand Ralf Zeeb. „So können wir die Produzenten stärken, damit sie und ihre Organisationen die Krise hoffentlich gut überstehen.“

Nennenswerter Betrag

Die Mehrwertsteuer-Absenkung mache bei Einkäufen in Weltläden in der Regel nur wenige Cent aus. Zusammengenommen könnte aber im Lauf eines halben Jahres ein nennenswerter Betrag generiert werden, der für Handelspartner im Süden einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung ihrer Organisationen leisten könne.

Der Weltladen-Dachverband gehe von einer breiten Beteiligung der bundesweit rund 900 Weltläden aus. Gleichzeitig rufe er Verbraucher zum Einkauf in Weltläden auf. „Der faire Handel der Weltläden trägt unter anderem durch höhere Erlöse für die Produzenten sowie Beratung und weitere Leistungen dazu bei, die Organisationen der Handelspartner zu stärken“, so die Weltladen-Verantwortlichen. Gerade jetzt seien verlässliche Einnahmen von Bedeutung für die Produzenten.

ÖFFNUNGSZEITEN / KONTAKT

Der Weltladen in der Sterngasse 14 kehrt am 1. August zu den gewohnten Öffnungszeiten zurück: Montag bis Freitag, 10 bis 18 Uhr, und Samstag, 10 bis 14 Uhr.