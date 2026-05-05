Zum Weltladentag am Samstag, 9. Mai macht der Weltladen Frankenthal auf schlechte Arbeitsbedingungen und unfair verteilte Gewinne im Handel mit Orangen, Mangos und Bananen aufmerksam. Dafür hat der Laden von 10 bis 13 Uhr einen Stand in der Fußgängerzone vor dem DM-Markt stehen. Das Motto ist: „Was ist ungerecht – und was wäre fair?“

Nach Schilderung des Weltladens erlaubt es die Marktmacht großer Handelskonzerne, Produzenten und Lieferanten in den Anbauländern unter starken Preisdruck zu setzen. Die Folge sei, dass Letztere mit ihrer Hände Arbeit kaum Geld verdienen können, stattdessen die großen Konzerne profitieren. Der Faire Handel versuche, dem etwas entgegenzusetzen, indem menschenwürdige Arbeitsbedingungen und eine gerechte Wertschöpfung entlang der Lieferketten eingefordert würden.