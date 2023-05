Zum Weltladentag am 13. Mai fordern Hunderte Weltläden bundesweit, dass globale Lieferketten durch ein starkes EU-Lieferkettengesetz gerechter werden müssen. Unter dem Motto „Mächtig Fair“ zeigen sie auf, welche positiven Auswirkungen ein EU-Lieferkettengesetz auf den Schutz von Menschen und Umwelt entlang der Lieferketten hat, wenn es wirksam ausgestaltet wird. Das EU-Parlament stimmt laut Mitteilung des Weltladen-Dachverbands voraussichtlich am 30. Mai über den Entwurf eines Lieferkettengesetzes ab. Der Weltladen Frankenthal beteiligt sich an der bundesweiten Kampagne mit einer Einkaufswagen-Installation am Samstag, 10 Uhr, auf dem Marktplatz. Der Weltladentag ist der politische Aktionstag der Weltläden. Er findet zeitgleich mit dem Internationalen Tag des Fairen Handels (World Fair Trade Day) statt. Weitere Informationen unter www.weltladen.de/weltladen-frankenthal.de.