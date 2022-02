Für den Weltgebetstag, der am Freitag, 4. März, in mehr als 150 Ländern der Erde begangen wird, haben Frauen der christlichen Kirchen in Frankenthal vier Präsenz-Gottesdienste in ökumenischer Gemeinschaft vorbereitet.

Gefeiert werden die vier Präsenz-Gottesdienste zum Weltgebetstag in Frankenthal um 15 Uhr in der Versöhnungskirche, um 17 Uhr in der Lutherkirche, um 18.30 Uhr in St. Jakobus (Pilgerpfad) und um 19 Uhr in St. Thomas Morus in Flomersheim. Für die Gottesdienste gelten die 3G-Regel (Einlass nur mit Nachweis) sowie die Masken- und Abstandspflicht.

Nach Mitteilung von Annette Kabanow, Gemeindereferentin der Frankenthaler Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit, steht der Weltgebetstag unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ und befasst sich mit dem Schicksal dreier Frauen aus England, Wales und Nordirland. Sie erzählen von ihrem jeweiligen Land mit seiner bewegten Geschichte und seiner multiethnischen, -kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch sollen zur Sprache kommen. Als inhaltlicher Schwerpunkt der Gottesdienste wurde ein Bibeltext des Propheten Jeremia gewählt: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden.“