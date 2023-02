Unter dem Motto „Glaube bewegt!“ steht am Freitag, 3. März, der Weltgebetstag. In den beteiligten Gemeinden gilt dann laut einer Pressemitteilung in den Gottesdiensten die Weltgebetstagsordnung, die Frauen aus Taiwan verschiedener Konfessionen aus Liedern, einem Bibeltext, Gebeten und Berichten aus Taiwan zusammengestellt haben. Seit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine kocht auch der Konflikt zwischen dem demokratischen Inselstaat und dem kommunistischen Regime in China wieder auf. Während China den Zusammenschluss anstrebt, pocht Taiwan seine Eigenständigkeit. Folgende Gottesdienste zum Weltgebetstag sind in der Stadt und den Nachbargemeinden geplant: 14.30 Uhr: protestantisches Gemeindehaus, Mörsch; 17 Uhr: Lutherkirche, Frankenthal; 18 Uhr: katholisches Pfarrheim, Beindersheim; 18.30 Uhr: Jakobus/Ökumenisches Gemeindezentrum Pilgerpfad, Frankenthal; 19 Uhr: protestantische Stephanuskirche, Flomersheim, katholische St.-Laurentius-Kirche, Bobenheim-Roxheim, und St. Martin, Heßheim. Nach den Gottesdiensten gibt es bei einem Umtrunk und Essen Gelegenheit zum Austausch.