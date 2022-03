Die Stadt möchte nach eigener Darstellung am Weltfrauentag, Dienstag, 8. März, auf das Thema Fair Trade aufmerksam machen. Zwischen 9.30 und 11.30 Uhr werden laut Mitteilung unter dem Motto „Flower Power – sag’s mit fairen Blumen“ in der Fußgängerzone fair gehandelte Rosen verteilt. Damit möchte die Verwaltung auf Arbeitsbedingungen in den Anbauländern aufmerksam machen. Der Hintergrund: Viele Rosen kommen aus Ostafrika. Viele Pflückerinnen auf Farmen in Kenia, Äthiopien und Tansania arbeiteten unter schlechten Bedingunge. Fairer Handel stärke deren Rechte und können ihre Arbeits- und Lebenssituation verbessern.