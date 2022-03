Die „frühen jüdischen Gemeinden in Speyer, Worms und Mainz“ sollen in einem Vortrag mit Bildern am Dienstag, 22. März, 19 Uhr, im VHS-Bildungszentrum, Schlossergasse 10, vorgestellt werden. Der Eintritt ist frei. Referent ist Herbert Baum vom Förderverein für jüdisches Gedenken in Frankenthal. Neben der Historie soll es auch um die aktuelle Situation in den drei Gemeinden gehen. Anlass ist der Umstand, dass die Schum-Stätten in Speyer, Worms und Mainz im Sommer 2021 zum Unesco-Welterbe ernannt wurden. Dazu gehören der Speyerer Judenhof, der Wormser Synagogenbezirk sowie die alten jüdischen Friedhöfe in Worms und in Mainz. Die Bezeichnung Schum setzt sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der drei hebräischen Städtenamen Schpira, Warmaisa und Magenza. Mainz, Worms und Speyer bildeten im Mittelalter das Zentrum des Judentums in Europa.