Die Polizei sucht Zeugen eines angeblichen Raubdelikts, der sich ihren Angaben zufolge am Mittwochvormittag in der Welschgasse zugetragen haben soll. Ein 29-Jähriger will gegen 10.30 Uhr von mehreren Unbekannten zusammengeschlagen worden sein. Die Tatverdächtigen hätten ihm seiner Aussage nach dann den Geldbeutel und sein Smartphone im Gesamtwert von rund 200 Euro abgenommen. Der Mann sei dabei auch leicht verletzt worden, so die Ermittler. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.