Christian Baldauf (CDU) und Magali Leidig-Petermann (SPD) sichern dem Wahlkreis Gehör im Land. Und die Frankenthaler SPD kommt noch glimpflich davon, findet Claudia Wößner.

Dass der Wahlkreis Frankenthal weiterhin mit zwei Landtagsabgeordneten in Mainz vertreten ist, ist eine gute Nachricht für Stadt und Umland – es geht darum, Anliegen platzieren zu können, und Gehör für lokale Themen zu finden.

Magali Leidig-Petermann ist zwar ein Neuling im Parlament. Aber durch ihre bisherige Arbeit für die SPD-Landtagsfraktion weiß sie ganz genau, wie die Maschinerie in der Landeshauptstadt funktioniert. Christian Baldauf (CDU), der in der neuen Regierung auf einen Ministerposten schielt, bringt ohnehin das politische Gewicht mit, Themen aus dem Wahlkreis richtig zu adressieren.

Magali Leidig-Petermann zieht erstmals in den Landtag ein. Archivfoto: SPD RLP/Susie Knoll/oho Christian Baldauf sitzt seit 2001 im Landtag. Archivfoto: Tobias Koch/CDU/oho Foto 1 von 2

Mit dem Doppel Leidig-Petermann und Baldauf haben die Frankenthaler in Mainz eine starke Interessenvertretung. Und gemessen am historischen Wahldebakel auf Landesebene ist die Frankenthaler SPD mit dem Mandat für Leidig-Petermann noch einmal glimpflich davongekommen – eher Schadensbegrenzung als Totalabsturz.