Auf welche weiterführende Schule schicke ich mein Kind? Vor dieser Frage stehen in den nächsten Wochen rund 400 Familien in Frankenthal. Hilfe bei der Entscheidung bietet das – überwiegend digitale – Informationsangebot der Schulen.

Fünf weiterführende Schulen gibt es in Frankenthal, dazu kommen die Freie Waldorfschule, die ebenfalls Fünftklässler aufnimmt, und das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation, das unter anderem eine Integrative Form der Realschule plus anbietet. Dass es in diesem Jahr vor der Anmeldung in die fünfte Klasse keinen klassischen Tag der offenen Tür gibt, liegt an der Unsicherheit, unter der in Pandemiezeiten jede Planung steht. Alle weiterführenden Schulen hätten bereits zu Beginn des Schuljahres gemeinsam entschieden, mit Blick auf die unklare Infektionslage zum Jahresende auf eine Präsentation in Präsenz zu verzichten, heißt es auf Anfrage.

„Stand heute hätte man vielleicht auch eine Präsenzveranstaltung machen können, aber damals erschien die Vorstellung, dass 800 bis 1000 Menschen – so viele sind das am AEG durchaus – aufeinandertreffen und die Schule zum Hotspot wird, zu gefährlich“, sagt Sabine Schanz, Rektorin am Albert-Einstein-Gymnasium. Christian Bayer, Schulleiter am benachbarten Karolinen-Gymnasium, ergänzt: Es sei weniger die Angst vor Covid-19 an sich, als eine Rücksichtsmaßnahme, um Familien durch Krankheit und Quarantäne zusätzlich zu belasten – „wohl wissend, dass es viele Eltern und Kinder gibt, die sich die Schule gerne angesehen hätten“.

Digital und individuell

Beide Gymnasien laden für 25. November zu einem virtuellen Tag der offenen Tür ein. Außerdem gibt es auf den Homepages – www.karolinen-gymnasium.de und www.aeg-ft.de – alles Wichtige und Wissenswerte, viel Informatives und auch Unterhaltsames rund um die Schule. Ein Angebot, in das die Kollegien und Schüler viel Energie stecken, wie Bayer betont. Zusätzlich bietet das Karolinen-Gymnasium bei einem digitalen Informationsabend am 29. November, 19 Uhr, Informationen über die Orientierungsstufe, das Ganztagsangebot, den zweisprachigen Unterricht und die Bandklasse. Um telefonische Anmeldung im Sekretariat unter 06233 9268 wird gebeten. Im Albert-Einstein-Gymnasium gibt es eine telefonische Beratung am 5. Dezember, 11.30 Uhr bis 16 Uhr, unter 06233 26733. Das musikalische Angebot soll in Präsenz am 2. Dezember, 16 Uhr, in der Aula vorgestellt werden.

Bei der Realschule plus gibt es in Rheinland-Pfalz zwei Schulformen: integrativ und kooperativ. In Frankenthal steht die Friedrich-Ebert-Realschule plus für ersteres Modell: Auch nach der Orientierungsstufe, also nach der sechsten Klasse, bleiben die Schüler im bisherigen Klassenverband. Die einzelnen Fächer werden dann in unterschiedlichen Leistungskursen – Grundkurs oder Erweiterungskurs auf Realschulniveau – unterrichtet. Im Ganztagsangebot der Schule am Jakobsplatz gibt es ein Mittagessen, eine Lernzeit für Hausaufgaben und Arbeitsgruppen in den Bereichen Sport, Kunst, Musik und Technik. Alle wichtigen Informationen hat die Friedrich-Ebert-Realschule plus auf der Homepage unter www.realschuleplus-frankenthal.de zusammengestellt. Unter 06233 4531 können Eltern persönliche Beratungstermine vereinbaren.

Infos zu Profil und Abschlüssen

Die Friedrich-Schiller-Realschule plus ist eine kooperative Realschule mit angegliederter Fachoberschule. Nach der sechsten Klasse trennen sich die Schüler in Klassen zur Berufsreife und solche, die zur Mittleren Reife führen. Außerdem ist die Schiller-Realschule Informatik-Profil-Schule. Für Fünftklässler heißt das: Sie haben eine zusätzliche Unterrichtsstunde in Informatik. Ein Ganztagsangebot mit Essen gibt es hier nicht. Ab 25. November stehen weitere Informationen für Schüler und Eltern unter www.schiller-rs.de. Für individuelle Fragen ist die Schule per E-Mail an info@schiller-rs.de oder telefonisch unter 06233 28194 zu erreichen.

Sehr beliebt bei Familien ist die Integrierte Gesamtschule Robert-Schuman-Schule. Schulleiter Alexander Dejon berichtete im vergangenen Jahr von fast doppelt so vielen Anmeldungen wie Plätzen. An der IGS, die rund 850 Schüler hat, können Kinder alle Bildungsabschlüsse bis hin zum Abitur machen. Die Entscheidung darüber muss nicht bei der Anmeldung oder am Ende der Jahrgangsstufe sechs getroffen werden. Mit einem virtuellen Rundgang und Wissenswertem rund um das Angebot und die Schulgemeinschaft stellt sich die IGS ab 26. November online unter www.igs-frankenthal.de vor.

Von der Berufs- bis zur Hochschulreife bietet die Freie Waldorfschule ihren rund 450 Schülern alle Bildungsabschlüsse an. Informationen zur Aufnahme in die fünfte Klasse gibt es auf der Homepage unter www.fwsft.de, per E-Mail an waldorfschule@fwsft.de oder unter 06233 600520. Wie der Schulalltag am Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation aussieht und welche Abschlüsse hier möglich sind, erfahren Familien auf der Webseite www.pih-ft.de. Per E-Mail ist die Schule unter info@pih.bv-pfalz.de zu erreichen.

Noch Fragen?

Alle Informationen und Links stehen auch im Netz auf www.frankenthal.de/schulen.