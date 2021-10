In welche weiterführende Schule schicke ich mein Kind? – vor dieser Frage stehen Eltern der aktuellen Viertklässler. Die Schulen in Frankenthal informieren in den kommenden Wochen sowohl bei Präsenzveranstaltungen als auch online über ihr Angebot.

Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH)

Hier gibt es unter anderem eine integrative Form der Realschule plus. Bei einem Projekttag am Samstag, 30. Oktober, werden Informationsgespräche angeboten. Termine dafür müssen vorab mit Dirk Meyer, Abteilungsleiter der Sekundarstufe, per E-Mail an d.meyer@pih.bv-pfalz.de oder unter Telefon 06233 4909-229 vereinbart werden. Informationen zum Schulalltag und zum Zusammenleben der Schulgemeinschaft stehen auch auf der Schulhomepage unter www.pih-ft.de. Per E-Mail ist die Schule unter info@pih.bv-pfalz.de zu erreichen.

Friedrich-Ebert-Realschule plus, Integrative Form

Jeden Montag und Mittwoch im November werden Beratungstermine mit Führung durch die Schule angeboten. Alle wichtigen Informationen finden sich auf der Homepage www.realschuleplus-frankenthal.de. Es findet auch eine telefonische Beratung statt unter 06233 4531.

Friedrich-Schiller-Realschule plus und Fachoberschule, Kooperative Form

Ein „Tag der offenen Tür“ ist für Samstag, 20. November, von 9 bis 12 Uhr geplant. Um 9, 10 und 11 Uhr finden Informationsveranstaltungen und anschließende Führungen statt. Vorgestellt werden die verschiedenen Profile der fünften Klassen, das kooperative System sowie die Fachoberschule (FOS). Auch die Bezeichnung Informatik-Profil-Schule, die die Schiller-Realschule trägt, wird näher erläutert. Die Anmeldung ist ab Anfang November unter www.schiller-rs.de möglich. Für Eltern gilt die 3G-Regel. Für individuelle Rückfragen ist die Schule per E-Mail an info@schiller-rs.de oder telefonisch unter 06233 28194 zu erreichen.

Robert Schuman Integrierte Gesamtschule

Der Tag der offenen Tür der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman findet am Samstag, 20. November, digital auf der Website www.igs-frankenthal.de statt. Hier sind auch weiterführende Informationen zur Schule und zu den Anmeldemodalitäten zu finden.

Albert-Einstein-Gymnasium

Auch das Albert-Einstein-Gymnasium verlagert seinen „Tag der offenen Tür“ ins Internet: Ab Freitag, 26. November, können Interessierte unter www.a-e-g-frankenthal.de einen digitalen Rundgang durch die Schule machen. Zusätzlich bieten Schulleiterin Sabine Schanz und Orientierungsstufenleiterin Annette Klein am Montag, 29. November, von 13.30 bis 16 Uhr unter 06233 26733 eine Telefonsprechstunde an. Fragen können auch per E-Mail an annette.klein@a-e-g-frankenthal.de gestellt werden.

Karolinen-Gymnasium

Die „Tage der offenen Tür“ am KG finden wieder digital statt. Am Freitag, 26. November geht unter www.karolinen-gymnasium.de die Internetseite zum Tag der offenen Tür online. Kinder und Eltern finden dort zahlreiche Informationen zum schulischen Profil und zu außerunterrichtlichen Angeboten. Schüler berichten in Videos, was man am Karolinen-Gymnasium erleben kann.

Realschule plus Bobenheim-Roxheim, Kooperative Form

Am Montag, 29. November, und Donnerstag, 2. Dezember, jeweils von 14.30 bis 16 Uhr, bietet die Realschule plus Bobenheim-Roxheim Schulhausführungen mit kurzen Unterrichtseinblicken, einem Infovortrag der Schulleitung und anschließender Fragerunde an. Die Teilnahme ist nur jeweils für ein Elternteil plus Kind möglich, die Anmeldung per E-Mail an sekretariat@realschuleplus-bobrox.de oder telefonisch unter 06239 92670 ist erforderlich.

Alle Informationen und Links sind auch unter www.frankenthal.de/schulen zu finden.