„In welche weiterführende Schule schicke ich mein Kind?“ – normalerweise können sich Eltern diese Frage gemeinsam mit ihren Kindern bei Tagen der offenen Tür beantworten. Diese können in diesem Jahr Corona-bedingt nicht stattfinden. Stattdessen soll es laut Stadtverwaltung online umfassende Informationen geben.

Die Friedrich-Ebert-Realschule plus (integrativ) bietet Kindern und Eltern Informationen auf der Internetseite www.realschuleplus-frankenthal.de. Auch telefonisch kann man sich beraten lassen – unter 06233 4531.

Die Friedrich-Schiller-Realschule plus und Fachoberschule (kooperativ) verweist ebenfalls auf ihre Homepage: www.schiller-rs.de. Sollten dann noch Fragen offen sein, kann man sich telefonisch unter 06233 28194 oder per E-Mail an info@schiller-rs.de an die Schule wenden.

Virtueller Rundgang durch die IGS

Der Tag der offenen Tür an der IGS Robert Schuman wird der Mitteilung zufolge heuer erstmals digital realisiert. Auf der Homepage www.igs-frankenthal.de/tdot2020 gibt es nicht nur viele Informationen zur Schule. Hier kann man auch einen virtuellen Rundgang durch die Einrichtung machen. Zudem stellen sich laut Ankündigung verschiedene Vertreter der Schulgemeinschaft online vor. Allgemeine Informationen gibt es unter www.igs-frankenthal.de.

Auch das Albert-Einstein-Gymnasium verlagert seinen Tag der offenen Tür ins Internet: Ab 27. November können sich Interessierte unter www.a-e-g-frankenthal.de zwei Wochen lang auf einen digitalen Rundgang durch die Schule begeben. Zusätzlich bieten Schulleiterin Sabine Schanz und Orientierungsstufenleiterin Annette Klein am 30. November, 13.30 bis 16 Uhr, unter 06233 26733 eine Telefonsprechstunde an. Fragen können auch per E-Mail an annette.klein@a-e-g-frankenthal.de gestellt werden.

PIH auf diversen Kanälen zu erreichen

Eine Reihe digitaler Angebote und Informationen bietet auch das Karolinen-Gymnasium auf seiner Homepage www.karolinen-gymnasium.de.

Das Pfalzinstitut für Hören und Kommunikation (PIH) hat auf der Website www.pih-ft.de Informationen zum Schulalltag und dem Zusammenleben der Schulgemeinschaft zusammengestellt. Allgemeine Fragen zur Schule können per E-Mail an info@pih.bv-pfalz.de gestellt werden. Konkrete Fragen beantwortet Dirk Meyer, Abteilungsleiter der Sekundarstufe, unter Telefon 06233 4909229 oder per E-Mail an d.meyer@pih.bv-pfalz.de.

Im Netz