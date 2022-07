Aus Stadt und Umland wechseln nach den Sommerferien 614 Kinder auf weiterführende Schulen in Frankenthal. Erstmals greift an der Friedrich-Schiller-Realschule plus die der dortigen Raumnot geschuldete Deckelung der Aufnahmen in die fünfte Klasse.

Der aktuelle Jahrgang, der zum neuen Schuljahr auf Gymnasien, Realschulen oder die Integrierte Gesamtschule (IGS) in Frankenthal kommt, ist kleiner als der vorherige. 40 Jungen und Mädchen weniger sind für den Wechsel angemeldet (Stand: 10. März). 326, und damit mehr als die Hälfte, wollen aufs Karolinen- (141) oder Albert-Einstein-Gymnasium (185) – laut Stadt bleibt es damit bei 13 Eingangsklassen.

Die IGS Robert Schuman hatte fürs Schuljahr 2022/2023 erneut deutlich mehr Interessenten, als Plätze zur Verfügung standen: Unter 184 Kindern wurden vom eigens dafür gebildeten Aufnahmeausschuss 112 Neuzugänge per Losverfahren ausgewählt. 98 der künftigen Fünftklässler kommen aus Frankenthal, 14 aus Umlandgemeinden.

Maximal fünf Klassen

Während für die IGS grundsätzlich nur vier Eingangsklassen gebildet werden dürfen, ist die Kapazität der Friedrich-Schiller-Realschule plus erstmals gedeckelt worden: auf 125 neue Schüler in fünf Klassen. Anlass für diese zwischen Landesbehörden, Stadt und Schulleitung vereinbarte Begrenzung ist die dortige räumliche Situation.

Auf Nachfrage von Elternvertreter Winfried Rogel im Schulträgerausschuss, wie weit die Machbarkeitsstudie für eine Erweiterung gediehen sei, sagte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD): „Wir haben das Thema im Blick.“ Es werde Gespräche mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) dazu geben.

Nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist die im Bericht der Verwaltung genannte Anzahl neuer Schüler an der Friedrich-Ebert-Realschule plus: Zusätzlich zu den 51 Anmeldungen bis zum Stichtag im März seien elf weitere Neuzugänge registriert, ergänzte Rektor Stephan Hirt. Es gebe drei Eingangsklassen.