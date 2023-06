Noch ohne Motto, aber bereits in Planung ist das Internationale Fest, das am 1. Oktober in der Innenstadt gefeiert werden soll. Bislang haben sich neun Gruppen zur Teilnahme angemeldet. Weitere Mitstreiter werden gesucht.

Über den Stand der Planungen zum Internationalen Fest informierte Aygül Askin-Gezici, Vorsitzende des Beirats für Migration und Integration, in der Sitzung am Donnerstag. Gerechnet werde mit der Teilnahme von rund 15 Gruppen, sagte Simon Kiefer, Abteilungsleiter Integration und Migration bei der Stadt. Als Festmeile ist die Wormser Straße vorgesehen. Askin-Gezici bat um weitere Anregungen für das Fest und Vorschläge zum Motto. Ein Flyer soll zur Werbung entworfen werden.

Erneut guten Zuspruch habe der schon traditionelle Babylonische Leseabend in der Stadtbücherei im Mai gefunden. In neun Sprachen sei vorgelesen worden und ein Musikbeitrag habe die Veranstaltung bereichert. „Die Resonanz war gut“, resümierte die Vorsitzende.

In der Ausländerstatistik für Frankenthal stellen Türken mit 1520 Personen, Italiener mit 1296 und Rumänen mit 1079 die größten Gruppen. Die Neuzuweisungen an Asylsuchenden betrugen von Januar bis Juni 63 Personen. Eingebürgert wurden 2023 bereits 126 Personen. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt 100 gewesen, wie Kiefer auf Nachfrage mitteilte.

Seit einigen Jahren gibt es Antidiskriminierung-Beratungsbüros in Deutschland. In Rheinland-Pfalz seien es bislang noch nicht genug Anlaufstellen, erklärten die Vorsitzende und Kiefer übereinstimmend. Ute Hatzfeld-Baumann (Grüne/Offene Liste) schlug vor, eine zentrale Telefonnummer in der Bundesrepublik einzurichten, da viele Menschen nicht wüssten, wo sie Ansprechpartner im Falle von Diskriminierung finden. Mehrere Mitglieder sprachen sich ebenfalls für eine solche Nummer aus.