Eine dritte, kleinere Impfrunde gegen Covid-19 hat es am Dienstag im Haus Edelberg Senioren-Zentrum Frankenthal gegeben. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers wurden „zwölf Mitarbeiter und zehn Bewohner mit einer Zweitimpfung versorgt“. Zuvor hatte es am 29. Dezember und 19. Januar in dem Haus bereits zwei größere Impfaktionen gegeben. 90 Prozent der 93 Bewohner und etwa die Hälfte der Mitarbeiter seien jetzt besser gegen Covid-19 geschützt, hatte es danach geheißen. „Die Resonanz bei den Bewohnern war sehr groß“, zitiert die Unternehmenszentrale in Karlsruhe dazu den Frankenthaler Einrichtungsleiter Bastian Schwalb in einer Pressemitteilung. Mit der Impfung verbinde sich die Hoffnung, bald wieder ein halbwegs „normales“ Leben führen zu können. Dank richtete Schwalb an Mitarbeiter, Angehörige, das Impfteam und die Stadt Frankenthal für Unterstützung und reibungslosen Ablauf der Impfungen. Die Frage nach einer vorläufigen Bilanz in Zahlen beantwortete ein Sprecher am Dienstag so: „Es ließen sich bis auf wenige Ausnahmen fast alle Bewohner und die große Mehrheit der Mitarbeiter impfen.“