Die Stadt Frankenthal wird sich auch in den kommenden acht Jahren an dem vom Bundesfamilienministerium aufgelegten Programm zur finanziellen Förderung des Mehrgenerationenhauses beteiligen. Der jährliche Zuschuss wird ab 2021 von 30.000 auf 40.000 Euro aufgestockt. Als Träger der Einrichtung muss die Stadt einen Kofinanzierungsanteil von 10.000 Euro pro Jahr übernehmen. „Das Mehrgenerationenhaus hat sich bewährt“, stellte Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) im Ausschuss für Familie und Soziales fest. Die Einrichtung habe sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt, hieß es aus den Reihen der Fraktionen, die sich einhellig für eine weitere Aufnahme in das Förderprogramm des Bundes aussprachen.