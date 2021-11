Wegen der aktuellen Pandemielage und der neuen Einschränkungen im öffentlichen Leben sagen mehrere Veranstalter im Frankenthaler Umland ihre Basare und Adventsaktionen ab. In Großniedesheim wird es bis auf die After-Work-Party am Freitag im Weingut Schreiber keine „Adventsfenster“-Zusammenkünfte geben. Die Gemeinde Bobenheim-Roxheim hat ihre Planung für den vom 3. bis 5. Dezember terminierten Weihnachtsmarkt auf dem Kurpfalzplatz gestoppt. In Dirmstein wollte das Pflegeheim Haus Maximilian am kommenden Samstag und Sonntag einen Erlebnisbasar im Garten veranstalten. Dieser wird ebenso wenig stattfinden wie der für 18. Dezember geplante Weihnachtsmarkt in Laumersheim auf dem Schulhof.