Die Wormser Weinmesse, die für das Wochenende 7./8. November im Tagungszentrum geplant war, fällt aus. Das berichtet die städtische Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft (KVG). Im Vorfeld sei ein Corona-konformes Konzept für die Messe erstellt und von der Stadtverwaltung auch freigegeben worden. In Rücksprache mit den teilnehmenden Winzern und der Beigeordneten Petra Graen (CDU) sei man jedoch zu dem Entschluss gekommen, dass die Veranstaltung aufgrund der individuellen Jahresplanung der Betriebe in diesem Jahr nicht über die Bühne gehen kann, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Nächste Weinmesse im November 2021

„Leider haben sich einige Weingüter für eine Pause in diesem Jahr ausgesprochen, gleichzeitig allerdings in großen Teilen bereits eine Zusage für das nächste Jahr angedeutet“, erklärt Yvonne Querfurth, Leiterin des Tagungszentrums. Bereits erworbene Eintrittskarten werden beim Ticketservice im Wormser (Rathenaustraße 11) erstattet. Die nächste Wormser Weinmesse soll laut KVG am 6. und 7. November 2021 stattfinden. Weitere Informationen gibt es unter www.wormser-weinmesse.de.