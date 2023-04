Die Weinstadt Worms und Wormser Winzer laden von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. April, zur ersten Wormser Weinmeile ein, heißt es in einer Mitteilung des Stadtmarketing Worms. Geöffnet ist die Weinmeile Donnerstag und Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Entlang des Stadtmauergrabens vom Werger Eck (gegenüber des jüdischen Friedhofs Heiliger Sand) im Süden bis zum Parmaplatz im Norden wollen laut Mitteilung 20 Wormser Winzer heimische Weine offerieren. Neben Ständen mit kulinarischen Spezialitäten soll es ein Rahmenprogramm geben mit Ralfs Tanzgalerie am Lutherdenkmal (Donnerstag, 19, und Sonntag, 14 Uhr), dem Musiker Rolf Bachmann (Freitag, 18 Uhr, Werger Eck) und den Bands Blossom (Freitag und Samstag, jeweils 18 Uhr, Lutherdenkmal) und Lomoro (Samstag, 18 Uhr, Werger Eck). Locken soll der Bummelpass, mit dem es für 18 Euro an allen sieben Weinständen eine 0,1-Liter-Weinprobe kostenlos gibt.