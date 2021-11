Als eines der wenigen Dörfer im Frankenthaler Umland hat Großkarlbach an seiner fürs Wochenende geplanten Veranstaltung „Weihnachtszauber im Alten Weingut“ festgehalten. Doch am Freitagnachmittag wurde auch dort entschieden, den Adventsmarkt abzusagen. Mitorganisator Tobias Schneider sagt, man sei überzeugt gewesen vom 2G-Konzept mit Maskenpflicht und Zugangskontrolle, doch die am Freitag bekannt gewordenen Coronavirus-Ansteckungen von Kita-Kindern hätten zum Umdenken geführt. Auch hätten sich Helfer wegen der aktuellen Lage zurückgezogen.

Steak, Plätzchen und Lose zu verkaufen

Um den wirtschaftlichen Schaden in Grenzen zu halten, bieten die Organisatoren „Weihnachtszauber at Home“ an: Pakete, die jeweils drei Bratwürste, ein Steak, Plätzchen und sieben Tombolalose enthalten, „von denen mindestens zwei Gewinne sind“, so Schneider. Die Pakete kosten 20 Euro pro Stück und können am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Alten Weingut, Hauptstraße 23, sowie am Montag, 29. November, zwischen 17 und 19 Uhr in der Dorfmühle gekauft werden. Die Gewinne werden laut Schneider am Samstag, 4. Dezember, von 11 bis 17 Uhr im Bürgerhaus ausgegeben.