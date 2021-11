Nach der Zwangspause 2020 werden in diesem Jahr wieder die Buden des Frankenthaler Weihnachtsmarkts auf dem Rathausplatz stehen. Nach Angaben der Stadtverwaltung startet der Markt am Montag, 22. November – allerdings ohne offizielle Eröffnung und bis zum Finale am 29. Dezember auch ohne Bühnenprogramm und Adventskonzerte. „Diese Entscheidung wurde getroffen, um einer Ausbreitung des Coronavirus in einer großen Menschengruppe vorzubeugen“, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Los geht es nach diesen Angaben auch ohne jegliche Einschränkungen wie Maskenpflicht, Abstandsgebot oder 3G-Regel. Die aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes gelte aber nur bis Sonntag, 28. November. Für die Zeit danach habe Mainz schon Verschärfungen angekündigt: „Es kann also im laufenden Betrieb noch zu Änderungen kommen.“ Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt täglich – außer an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag – von 11 bis 21 Uhr.