Fast wie früher: Am Montagabend zur Eröffnung des Frankenthaler Weihnachtsmarkts war an den Buden auf dem Rathausplatz jedenfalls ordentlich Betrieb. Besonders an den Ständen, die heiße Getränke im Angebot haben, standen bei Glühwein-freundlichen Temperaturen viele Besucher. Nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr soll der Markt nun bis zum 29. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr stattfinden – allerdings ohne Begleitprogramm, um größeres Gedränge vor einer Bühne zu vermeiden. Beim Essen und Trinken dürfen Masken abgenommen werden. Ansonsten hat die Verwaltung eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verfügt und sich die Option von Einschränkungen im laufenden Betrieb offengehalten. In der Nachbarstadt Ludwigshafen haben ab Dienstag nur noch Genesene und Geimpfte Zugang zum Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz.