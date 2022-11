Vor dem Hintergrund der aktuellen Energiekrise verzichtet die Stadtverwaltung beim Weihnachtsmarkt auf einen Teil der Beleuchtung. So werden beispielsweise laut Mitteilung die Lichter in den Platanen auf dem Rathausplatz nicht aufgehängt. Auch die Adventskalenderaktion, bei der in den zurückliegenden Jahren am Rathaus Fenster beleuchtet wurden, die von den Kindertagesstätten gestaltet worden waren, fällt aus. Die Außenbeleuchtung des Rathauses, auf die schon seit Sommer verzichtet wird, wird auch im Advent nicht eingeschaltet. Außerdem brennt die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt von 17 bis 21 Uhr – und damit eine Stunde kürzer als sonst bereits ab 16 Uhr.