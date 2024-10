Bald ist es wieder soweit: Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt wird am 25. November eröffnet. Bis zum 29. Dezember lädt die Budenstadt auf dem Rathausplatz jeweils von 11 bis 21 Uhr zum Rundgang und Verweilen ein. Geschlossen bleibt der Weihnachtsmarkt von 24. bis 26. Dezember. Die Vorbereitungen laufen laut Information der Stadtverwaltung bereits auf Hochtouren. Neben Glühwein, Crêpes, Reibekuchen und vielem Schmackhaftem mehr werden wieder Aktionsbuden auf dem Rathausplatz verteilt sein. Fünf der acht Hütten werden während des gesamten Zeitraums von Anbietern mit Dekorationsartikeln, Schmuck, Wollkleidung, handgefertigten Holzarbeiten und künstlerischen Basteleien betrieben. In drei Hütten wechseln sich Hobbykünstler mit Vereinen und sonstigen Institutionen ab. Bei den Aktionsbuden sind aktuell noch vereinzelte Zeiträume frei. Die Hütten werden tageweise vermietet und kosten 11 Euro pro Tag (inklusive Stromanschluss). Wer Interesse hat, eine der Hütten zu bespielen, kann sich bei der Stadtverwaltung per E-Mail an ordnungundumwelt@frankenthal.de melden.