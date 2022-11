Traumkulisse und Riesentrubel zum Auftakt des Frankenthaler Weihnachtsmarkts: Die Budenstadt auf dem Rathausplatz war gestern Abend rappelvoll. An ein Durchkommen war zeitweise kaum zu denken.

Viele Besucher konnten es kaum erwarten, bis endlich das erste alkoholische Heißgetränk in der Tasse oder dem Dubbeglas dampfte. Schon Stunden vor der offiziellen Eröffnung herrschte Betrieb. Einige Beschicker haben in diesem Jahr den überdachten Bereich ausgedehnt und die Zahl der Stehtische deutlich erhöht. In der Erkenbert-Ruine, wo statt der Eisbahn ein „Kinder-Wunderland“ aufgebaut war, ging es am ersten Abend noch recht beschaulich zu.

Anders als gewohnt vollzog sich das traditionelle Eröffnungszeremoniell: nicht auf der ersatzlos gestrichenen Bühne, nicht wie angekündigt auf der Treppe der Dreifaltigkeitskirche, nicht durch den Oberbürgermeister, sondern vielmehr auf der Freifläche vor dem Erkenbert-Museum und unter dem Kommando von Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU). Ihm fiel es angesichts der Besucherfrequenz nicht schwer, den Weihnachtsmarkt als große Belebung für die Stadt und als „nachhaltige Stärkung der Marke Frankenthal“ zu bezeichnen.

Schon vor der offiziellen Eröffnung strömten die Besucher auf den Rathausplatz. Foto: Bolte

Knöppel ermunterte die Bürger, die Vorweihnachtszeit zum Innehalten zu nutzen. „Wir sollten darüber nachdenken, was uns wichtig ist: Familie, Freunde, friedliches Miteinander.“ Der Markt biete eine schöne Gelegenheit, sich zu treffen und gute Gespräche zu führen. Schon von Kind auf besuche sie regelmäßig den Weihnachtsmarkt, sagte Miss Strohhut Sonja Erbach. Mit der Feststellung „Wir freuen uns alle auf den einen oder anderen Glühwein“ sprach sie vielen Zuhörern aus der Seele.

Tausende LED-Lichter leuchten

Dann die Schrecksekunde: Obwohl Bernd Knöppel und Sonja Erbach gemeinsam den Satz „Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet“ ins Mikrofon gesprochen hatten, blieb der Tannenbaum im Zentrum des Rathausplatzes dunkel. Nachdem schon über weitere Energiesparmaßnahmen gemunkelt wurde, fand der Elektriker doch noch den richtigen Schalter. Punkt 18.10 Uhr beendeten Tausende von LED-Lichtern den bis dahin etwas tristen Anblick.

Drei Musiker, die sich „Die Gaudis“ nennen, sorgten für die besinnlich-volkstümlichen Begleittöne, ohne auf das klassische weihnachtliche Repertoire zurückzugreifen. Kaum jemand wird sich erinnern, dass bei der Eröffnung schon einmal Guiseppe Verdi gespielt wurde. Doch es war tatsächlich der Gefangenenchor („Va pensiero“), dem der deutsche Text „Die Gedanken sind frei“ unterlegt wurde. Da konnte ein Seniorenpaar nicht mehr an sich halten und legte ein kleines Tänzchen aufs Pflaster.