Die Stadtverwaltung will die Gebühren für Beschicker des Weihnachtsmarkts in Frankenthal erhöhen. Wie aus einer Vorlage für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, 2. November, 17 Uhr (Congress-Forum, kleiner Saal), hervorgeht, rechnet die Stadt im Vergleich zu 2020 mit Mehreinnahmen in Höhe von rund 14.000 Euro. Die Schausteller hätte diese höhere Beteiligung an den Kosten zugesagt, heißt es in dem Papier. Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr als Folge des Ukrainekriegs und einer möglichen Energiekrise mit kleinerem Programm stattfinden. Geplant ist demnach auch, weniger Beleuchtung aufzuhängen – etwa am Rathaus selbst und in den Bäumen auf dem Rathausplatz. Ein weiteres Thema auf der Tagesordnung des Gremiums: Änderungen am Stellenplan der Verwaltung. Sie schlägt 30 Planstellen mehr vor – viele davon im Fachbereich Familie, Jugend und Soziales. Drei Planstellen sollen gestrichen werden. Insgesamt soll die Personalausstattung der Verwaltung im Haushalt 2023 mit rund 1013 Planstellen festgeschrieben werden.