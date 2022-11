Die ersten Buden stehen schon, am Montag, 21. November, ist es dann soweit: Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten. Rund fünf Wochen lang werden die Beschicker auf dem Rathausplatz ihre Waren anbieten. Einen ganz neuen Bereich gibt es in der Erkenbertruine.

Offiziell eröffnet wird der Budenzauber am Montag um 18 Uhr. Vor der Dreifaltigkeitskirche läutet Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) gemeinsam mit Miss Strohhut Sonja Erbach die Vorweihnachtszeit ein. Für musikalische Begleitung sorgen „Die Gaudis“ mit Advents- und Weihnachtsliedern.

Anstatt der Eisbahn, die wegen der Energiekrise abgesagt wurde, baut Schausteller Michael Jockers in der Erkenbertruine ein „Kinder-Wonderland“ auf. Laut Stadt warten dort auf die kleinen Besucher die Eisenbahn „Lilliput-Express“ und ein Karussell. Auf dem Kornmarkt steht die umstrittene Pony-Reitbahn.

Neben Glühwein und Bratwurst locken neue kulinarische Genüsse. Janko Rawiel bietet Handbrot mit Schinken-Käse- oder Champignon-Käse-Füllung an, Ralph Meister bereitet Pasta und Panini zu. Das Café Mirou erweitert seinen Glühweinstand um einen Imbiss mit Laugenprodukten, Suppen und Brezelknödeln. Kunsthandwerker und Hobbykünstler bieten Schmuck, Wollkleidung, Dekoartikel, Holzarbeiten, Flechtkunst und Upcycling-Artikel an. Am 14. und 15. Dezember verkaufen Stadtverwaltung und Weltladen fair gehandelte Waren.

Am Dienstag, 6. Dezember, 18 Uhr, kommt der Nikolaus. Musikalisch begleitet wird er vom Chor der Mennoniten Brüdergemeinde. Der City- und Stadtmarketingverein richtet wieder ein Weihnachtsgewinnspiel aus, bei dem teilnehmende Geschäfte Spielkarten ausgegeben. Die Siegernummern werden im Januar gezogen. Zu gewinnen gibt es Sachpreise und Gutscheine.

Bis 31. Dezember kann über das schönste Weihnachtsschaufenster abgestimmt werden. Allen Teilnehmern der Aktion „Fensterzauber“ winken kleine Gewinne. Der Altertumsverein bietet vom 12. bis 16. Dezember unter dem Titel „Lichterglanz und Stadtgeschichte“ täglich Führungen an. Die „Klassische Stadtführung im Advent“ bietet einen Einblick in die wechselvolle Geschichte Frankenthals. Die Musikschule lädt zu Adventskonzerten ein. Vom 1. bis 22. Dezember öffnet sich montags bis freitags jeweils um 17 Uhr ein Fenster des Hauses am Stephan-Cosacchi-Platz 1 und es ertönen weihnachtliche Klänge.

Noch Fragen?

Der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz, Kornmarkt und in der Erkenbert-Ruine ist von Montag, 21. November, bis Freitag, 29. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Vom 24. bis 26. Dezember bleibt er geschlossen. Weitere Infos: www.frankenthal.de/weihnachtsmarkt.