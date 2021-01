Die Gewinnnummern des Frankenthaler Weihnachtsgewinnspiels 2020 sind ermittelt worden. Das hat der City- und Stadtmarketingverein mitgeteilt. Gewinne können ab Montag, 11. Januar, bei Foto Filling in der Mühlstraße 7–9 abgeholt werden. Dabei wird um telefonische Anmeldung unter der Nummer 06233 27087 oder 0171 8755013 gebeten. Die Gewinnkarte muss auf jeden Fall mitgebracht werden. Die Gewinnnummern werden auch im Internet unter der Adresse www.citymarketing-ft.de und in den sozialen Medien bekannt gegeben sowie per Aushang in den teilnehmenden Geschäften.

Die Gewinnnummern lauten: 001736, 036820, 066888, 117645, 006524, 037223, 066919, 120090, 006616, 037323, 067235, 122589, 006986, 040707, 067816, 130180, 007126, 040830, 067975, 130541, 007350, 042239, 084025, 130855, 007623, 043090, 092890, 130962, 012841, 044183, 093503, 131861, 013097, 044639, 096423, 132718, 013232, 045123, 104631, 134112, 013269, 045194, 104749, 138029, 028404, 050416, 113109, 139431, 034579, 050787, 114120, 139767, 034633, 050934, 114127, 141664, 034834, 051473, 114614, 144531, 035000, 051474, 116187, 144847, 035554, 051788, 117300, 145176, 036184, 062072, 117423 (alle Angaben ohne Gewähr).