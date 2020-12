Wegen des nochmaligen Lockdowns und den verschärften Regeln zur Bekämpfung der Corona-Pandemie hat der Verein Frankenthaler City- und Stadtmarketing nach eigenen Angaben entschieden, die Sieger des Weihnachtsgewinnspiels weiter in den Januar 2021 hinein zu verschieben. Die Gewinnnummern würden über Aushänge in den teilnehmenden Geschäften und die sozialen Medien bekannt gegeben. Fragen beantwortet Citymanager Daniel Strotmann am Telefon unter der Nummer 06233 3558084 oder per E-Mail an die Adresse daniel.strotmann@wfg-frankenthal.de. Informationen auch im Internet unter www.citymarketing-ft.de.