Manchmal überholt die Aktualität auch die Tageszeitung: Wie die Verwaltung mitteilt, ist die Suche nach einem geeigneten Tannenbaum für den Rathausplatz bereits abgeschlossen. Die Stadt hatte auf ihren vor einigen Tagen veröffentlichten Aufruf hin bereits mehrere Angebote von Frankenthaler Bürgern bekommen. Geschmückt und beleuchtet wird nun ein Gehölz in der Advents- und Weihnachtszeit auf dem Platz aufgestellt, der bisher in der Eichendorffstraße (Nordend) gewachsen ist. Der Baum werde am Samstag, 7. November, gefällt.