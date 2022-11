Damit ein stattlicher Weihnachtsbaum im Advent den Rathausplatz schmücken kann, müssen Autofahrer am Samstag, 5. November, einige Unannehmlichkeiten in Kauf nahmen. Für Fällung und Abtransport des Baums durch Feuerwehr und Technisches Hilfswerk wird der Buchenweg im Vorort Mörsch ab 8 Uhr im südlichen Teil voll gesperrt. In diesem Bereich, zwischen der Straße Am Kirschbaum und der Ahornstraße, gilt an diesem Tag auch ein Parkverbot.